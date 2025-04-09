Немає жодного офіційного полігону для вивезення сміття: екоінспекція перевірила Веселинівську громаду

Звалище у Веселинівській громаді. Фото: екоінспекція Південно-Західного округу

На території Веселинівської громади немає жодного офіційного місця для вивозу сміття, а у місцевому комунальному підприємству не виділили землю під полігон ТПВ.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що у квітні 2025 року державні інспектори провели планову перевірку Веселинівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області з метою оцінки дотримання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Перевірка виявила низку серйозних порушень:

На території громади відсутні офіційно визначені місця для видалення відходів, що сприяє утворенню стихійних сміттєзвалищ.

Не проведено визначення земельних ділянок для утилізації та захоронення побутових відходів, а також не розроблено відповідний проєкт землеустрою.

Комунальні підприємства не отримали у користування земельні ділянки для створення полігонів твердих побутових відходів (ТПВ).

Ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ здійснюється неналежним чином.

Для виправлення виявлених порушень селищному голові Веселинівської громади видали обов’язковий до виконання припис.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканка багатоповерхівки по проспекту Центральному 184 поскаржилась на сміттєзвалище у їхньому дворі.