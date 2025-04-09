Немає жодного офіційного полігону для вивезення сміття: екоінспекція перевірила Веселинівську громаду
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- Альона Коханчук
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11:46, 09 квітня, 2025
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На території Веселинівської громади немає жодного офіційного місця для вивозу сміття, а у місцевому комунальному підприємству не виділили землю під полігон ТПВ.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що у квітні 2025 року державні інспектори провели планову перевірку Веселинівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області з метою оцінки дотримання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Перевірка виявила низку серйозних порушень:
- На території громади відсутні офіційно визначені місця для видалення відходів, що сприяє утворенню стихійних сміттєзвалищ.
- Не проведено визначення земельних ділянок для утилізації та захоронення побутових відходів, а також не розроблено відповідний проєкт землеустрою.
- Комунальні підприємства не отримали у користування земельні ділянки для створення полігонів твердих побутових відходів (ТПВ).
- Ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ здійснюється неналежним чином.
Для виправлення виявлених порушень селищному голові Веселинівської громади видали обов’язковий до виконання припис.
Нагадаємо, що у Миколаєві мешканка багатоповерхівки по проспекту Центральному 184 поскаржилась на сміттєзвалище у їхньому дворі.
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