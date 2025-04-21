На Миколаївщині за тиждень народилось 80 малюків

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Shutterstock

На Миколаївщині з 14 по 20 квітня у пологових відділеннях на світ з'явилося 80 малюків, з них одна двійня.

Як проінформували в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 43 дівчинки та 37 хлопчиків.

З найменшою вагою 2220 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 11 по 18 квітня в обласному центрі народилося 39 дітей. Серед них, 24 дівчинки та 15 хлопчиків.

Нагадаємо, з 7 по 13 квітня у пологових відділеннях Миколаївщини народилась 61 дитина.