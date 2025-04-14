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За тиждень на Миколаївщині народилась 61 дитина

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: ShutterstockНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Shutterstock

На Миколаївщині з 7 по 13 квітня у пологових відділеннях народилась 61 дитина

Як повідомили в управління охорони здоров'я, серед немовлят 32 дівчинки та 29 хлопчиків.

З найменшою вагою 2160 грами народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 4 по 11 квітня в обласному центрі народилося 30 малюків: 15 дівчат і 15 хлопчиків.

Нагадаємо, з 31 березня по 6 квітня на Миколаївщині на світ з'явилося 73 дитини, серед них одна двійня.

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