Минулого тижня у Миколаївській області народилось 73 дитини

Жінка з малюком. Ілюстративне фото: Depositphotos

На Миколаївщині з 31 березня по 6 квітня в пологових будинках на світ з'явилося 73 дитини, серед них одна двійня.

Як проінформували в обласному управлінні здоров'я, серед немовлят 31 дівчинка та 42 хлопчики.

Зазначається, що з найменшою вагою 690 грам народилась дитина в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі 28 березня по 4 квітня народилося 42 дитини. З них, 16 дівчат та 26 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 24 по 30 березня у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 74 дитини.