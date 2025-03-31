На Миколаївщині за тиждень народилось 74 дитини

Жінка з новонародженою дитиною. Ілюстративне фото: Getty Images

За минулий тиждень з 24 по 30 березня у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 74 дитини.

За даними обласного управління охорони здоров'я, серед немовлят, 33 дівчинки та 39 хлопчиків. З найменшою вагою 740 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1».

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 21 по 28 березня народилося 36 малюків. У медичних закладах Миколаєва на світ з’явилися 19 дівчат та 17 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 17 по 23 березня у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 83 дитини. З них одна двійня.