На Миколаївщині за тиждень народилось 74 дитини
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:05, 31 березня, 2025
-
За минулий тиждень з 24 по 30 березня у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 74 дитини.
За даними обласного управління охорони здоров'я, серед немовлят, 33 дівчинки та 39 хлопчиків. З найменшою вагою 740 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1».
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 21 по 28 березня народилося 36 малюків. У медичних закладах Миколаєва на світ з’явилися 19 дівчат та 17 хлопчиків.
Нагадаємо, що з 17 по 23 березня у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 83 дитини. З них одна двійня.
Останні новини про: Миколаївщина