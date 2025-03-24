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Минулого тижня у Миколаївській області народилось 83 дитини

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty ImagesНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty Images

За минулий тиждень з 17 по 23 березня у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 83 дитини. З них одна двійня.

За інформацією обласного управління охорони здоров'я, серед немовлят 44 дівчинки та 39 хлопчиків.

З найменшою вагою 2200 грам народилась дитина в КНП «Південноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Південноукраїнської міської ради.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, з 14 по 21 березня в обласному центрі народилось 49 малюків: 27 дівчат та 22 хлопчики.

На Миколаївщині з 10 по 16 березня у пологових відділеннях народилось 40 дівчаток та 43 хлопчики.

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