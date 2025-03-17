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Минулого тижня на Миколаївщині народилось 83 дитини

Новонароджений малюк. Фото: DepositphotosНовонароджений малюк. Фото: Depositphotos

На Миколаївщині минулого тижня з 10 по 16 березня у пологових відділеннях народилось 83 дитини. З них одна двійня.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 40 дівчаток та 43 хлопчики.

З найменшою вагою 780 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської мерії, з 7 по 14 березня у пологових відділеннях обласного центру  народилося 40 малюків: 19 дівчат та 21 хлопчик.

Нагадаємо, що На Миколаївщині з 3 по 9 березня у пологових відділеннях народилося 89 дітей.

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