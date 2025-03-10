На Миколаївщині за тиждень народилося 89 малюків

Новонароджений хлопчик. Архівне фото: МОЗ

На Миколаївщині за минулий тиждень з 3 по 9 березня у пологових відділеннях народилося 89 дітей.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 41 дівчинка та 48 хлопчиків. Зазначається, що з найменшою вагою 1440 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 28 лютого по 7 березня народилось 45 малюків: 24 хлопчика та 21 дівчинка.

Нагадаємо, що в Миколаївській області з 24 лютого по 2 березня у пологових відділеннях народилось 88 дітей.