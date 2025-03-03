На Миколаївщині за минулий тиждень народилось 88 немовлят
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- Світлана Іванченко
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15:00, 03 березня, 2025
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На Миколаївщині за минулий тиждень з 24 лютого по 2 березня у пологових відділеннях народилось 88 дітей.
Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят, 42 дівчинки та 46 хлопчиків.
З найменшою вагою 1550 грам народилась дитина в КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Південноукраїнської міської ради.
За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 21 по 28 лютого, у пологових відділеннях міста на світ з’явилося 53 немовляти: 29 дівчат та 24 хлопчика.
Нагадаємо, з 17 по 23 лютого у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 93 дитини. З них одна двійня.
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