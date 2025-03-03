  • понеділок

    3 березня, 2025

  • 4.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 4.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за минулий тиждень народилось 88 немовлят

Новонароджений хлопчик. Архівне фото: МОЗНовонароджений хлопчик. Архівне фото: МОЗ

На Миколаївщині за минулий тиждень з 24 лютого по 2 березня у пологових відділеннях народилось 88 дітей.

Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят, 42 дівчинки та 46 хлопчиків.

З найменшою вагою 1550 грам народилась дитина в КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Південноукраїнської міської ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 21 по 28 лютого, у пологових відділеннях міста на світ з’явилося 53 немовляти: 29 дівчат та 24 хлопчика.

Нагадаємо, з 17  по 23 лютого у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 93 дитини. З них одна двійня.

Останні новини про: Миколаївщина

30 спортсменів із Миколаївщини увійшли до резервної олімпійської команди, а 50 — отримуватимуть стипендії
Житель Первомайщини знайшов вогнемет та намагався його розібрати: чоловіка доставили до лікарні
На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни
Реклама

Читайте також:

новини

За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

Юлія Бойченко
новини

Мер Первомайська отримує в середньому майже ₴90 тис. зарплати

Юлія Бойченко
новини

Суд дав 8 років увʼязнення жительці Очакова, яка зливала дані про ЗСУ проросійському блогеру Лебедєву

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві цьогоріч ще у 12 школах встановлять автоматичну пожежну сигналізацію

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни
Житель Первомайщини знайшов вогнемет та намагався його розібрати: чоловіка доставили до лікарні
30 спортсменів із Миколаївщини увійшли до резервної олімпійської команди, а 50 — отримуватимуть стипендії

За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

На Миколаївщині суд зобов'язав покупця будівлі вартістю ₴2 млн повернути її державі

1 година тому

Суд дав 8 років увʼязнення жительці Очакова, яка зливала дані про ЗСУ проросійському блогеру Лебедєву

Головне сьогодні