За минулий тиждень на Миколаївщині народилось 93 дитини
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- Світлана Іванченко
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13:16, 24 лютого, 2025
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За минулий тиждень з 17 по 23 лютого у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 93 дитини. З них одна двійня.
Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят 44 дівчинки та 49 хлопчиків.
З найменшою вагою 1480 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».
По інформацією пресслужби Миколаївської міськради, з 14 по 21 лютого, у пологових відділеннях обласного центру на світ з’явилося 44 немовляти: 29 дівчат та 15 хлопчиків.
Нагадаємо, за минулий тиждень з 10 по 16 лютого у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 98 дітей, з них дві двійні.
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