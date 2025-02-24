За минулий тиждень на Миколаївщині народилось 93 дитини

Новонароджена дитина. Архівне фото: МОЗ

За минулий тиждень з 17 по 23 лютого у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 93 дитини. З них одна двійня.

Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят 44 дівчинки та 49 хлопчиків.

З найменшою вагою 1480 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

По інформацією пресслужби Миколаївської міськради, з 14 по 21 лютого, у пологових відділеннях обласного центру на світ з’явилося 44 немовляти: 29 дівчат та 15 хлопчиків.

Нагадаємо, за минулий тиждень з 10 по 16 лютого у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 98 дітей, з них дві двійні.