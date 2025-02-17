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За тиждень на Миколаївщині народилось 98 малюків

Новонароджена дитина. Архівне фото: МОЗНовонароджена дитина. Архівне фото: МОЗ

За минулий тиждень з 10 по 16 лютого у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 98 дітей, з них дві двійні.

Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят, 46 дівчаток та 52 хлопчики. З найменшою вагою 1950 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 7 по 13 лютого у пологових відділеннях обласного центру на світ з’явилося 57 немовлят: 24 дівчинки та 33 хлопчика. 

Раніше повідомлялось, що з 3 по 9 лютого у пологових відділення Миколаївщини народилось 80 дітей.

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