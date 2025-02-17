За тиждень на Миколаївщині народилось 98 малюків
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- Світлана Іванченко
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12:46, 17 лютого, 2025
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За минулий тиждень з 10 по 16 лютого у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 98 дітей, з них дві двійні.
Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят, 46 дівчаток та 52 хлопчики. З найменшою вагою 1950 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».
За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 7 по 13 лютого у пологових відділеннях обласного центру на світ з’явилося 57 немовлят: 24 дівчинки та 33 хлопчика.
Раніше повідомлялось, що з 3 по 9 лютого у пологових відділення Миколаївщини народилось 80 дітей.
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