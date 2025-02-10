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За минулий тиждень на Миколаївщині народилось 80 малюків

Новонароджений хлопчик. Архівне фото: МОЗНовонароджений хлопчик. Архівне фото: МОЗ

За минулий тиждень з 3 по 9 лютого у пологових відділення Миколаївщини народилось 80 дітей.

Як повідомили в управлінні охорони здоров'я ОВА, серед немовлят,  42 дівчинки та 38 хлопчиків.
З найменшою вагою 1560 грамів народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 31 січня по 7 лютого у пологових відділеннях обласного центру з’явилися 26 дівчат та 26 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 27 січня по 2 лютого у пологових будинках Миколаївщини народилось 87 дітей, з них дві двійні.

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