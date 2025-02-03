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За тиждень на Миколаївщині народилось 87 немовлят

Новонароджений хлопчик. Архівне фото: МОЗНовонароджений хлопчик. Архівне фото: МОЗ

За минулий тиждень з 27 січня по 2 лютого у пологових будинках Миколаївщини народилось 87 дітей, з них дві двійні.

Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят 43 дівчинки та 44 хлопчики.

З найменшою вагою 1700 грамів народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської мерії, з 24 по 30 січня у пологових відділеннях обласного центру на світ з’явилося 39 немовлят. Серед яких, 14 дівчаток та 25 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 20 по 26 січня у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 98 дітей

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