За тиждень на Миколаївщині народилось 87 немовлят

Новонароджений хлопчик. Архівне фото: МОЗ

За минулий тиждень з 27 січня по 2 лютого у пологових будинках Миколаївщини народилось 87 дітей, з них дві двійні.

Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят 43 дівчинки та 44 хлопчики.

З найменшою вагою 1700 грамів народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської мерії, з 24 по 30 січня у пологових відділеннях обласного центру на світ з’явилося 39 немовлят. Серед яких, 14 дівчаток та 25 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 20 по 26 січня у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 98 дітей.