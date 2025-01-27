За тиждень на Миколаївщині народилось 98 немовлят

Новонароджений малюк у вишиванці. Архівне фото: МОЗ

За минулий тиждень, з 20 по 26 січня, у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 98 дітей. З них одна двійня.

Як повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед немовлят 37 дівчаток та 61 хлопчик.

З найменшою вагою 680 грамів народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі, з 17 по 23 січня, на світ з’явилося 41 немовля: 16 дівчаток та 25 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 13 по 19 січня у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 82 дитини.