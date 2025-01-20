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На Миколаївщині за тиждень народилось 82 дитини

На Миколаївщині за тиждень на світ з'явилися 86 немовлят. Ілюстративне фото: Руслан Марцінків/FacebookНа Миколаївщині за тиждень на світ з'явилося 86 немовлят. Ілюстративне фото: Руслан Марцінків/Facebook

З 13 по 19 січня у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 82 дитини. 

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, минулого тижня на світ з'явилося 42 дівчинки та 40 хлопчиків.

З найменшою вагою 1210 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

При цьому, у пологових відділеннях обласного центру, з 10 по 16 січня, народилося 37 немовлят. 

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, серед новонароджених: 20 дівчаток та 17 хлопчиків, а також дві двійні. Зазначається, що загалом з початку року у Миколаєві народилося 103 дитини.

Нагадаємо, що за минулий тиждень, з 6 по 12 сiчня, у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 106 дітей. З них одна двійня.

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