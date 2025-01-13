На Миколаївщині за тиждень народилось 106 немовлят

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Depositphotos

За минулий тиждень з 6 по 12 сiчня у пологових відділеннях Миколаївщини народилось 106 дітей. З них ода двійня.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА.

Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня: 55 дівчаток та 51 хлопчик. З найменшою вагою 1090 грам народилася дитина КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, з 3 по 9 січня у пологових відділеннях обласного центру народилося 48 дітей. На світ з'явилося 18 дівчаток та 30 хлопчиків.

Зазначимо, загалом же з початку року саме у Миколаєві народилося 66 дітей.

Нагадаємо, що з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року, у пологових будинках Миколаївщини народилось 86 дітей, серед них одна двійня.