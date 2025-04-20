У Миколаєві православні та католики святувають Великдень

Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
У неділю, 20 квітня, Миколаїв долучився до великодніх святкувань. Цьогоріч Світле Христове Воскресіння одночасно відзначають православні, католики, греко-католики та протестанти.
Святкові події у місті зафіксували журналісти «МикВісті».
Із самого ранку тисячі містян вирушили до храмів, аби освятити великодні кошики та помолитися за мир.
Святкування Великодня пройшло мирно та організовано. Біля храмів чергували поліцейські, допомагаючи координувати потік вірян і дотримання порядку. Люди приходили з родинами, несли традиційні великодні кошики з пасками, крашанками та сіллю.
Фоторепортаж
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Мешканці Миколаєва на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Мешканці Миколаєва на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Мешканці Миколаєва на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Мешканці Миколаєва на Великдень 20 квітня у Кафедральному Соборі Каспійської ікони Божої Матері. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Євангелічно-Лютеранська Церква Христа Спасителя у Миколаєві на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Мешканці Миколаєва на Великдень 20 квітня у Кафедральному Соборі Каспійської ікони Божої Матері. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаївці на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаївці на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Євангелічно-Лютеранська Церква Христа Спасителя у Миколаєві на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаївці на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаївці на Великдень 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Великдень у Миколаєві 20 квітня. Фото: «МикВісті»
Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.
Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.
Згодом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я». Він зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».