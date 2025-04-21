В Південноукраїнську шукають донора, який надасть ₴32 млн на реконструкцію приймального відділення лікарні

Проєкт реконструкції приймального відділення Південноукраїнської багатопрофільної лікарні, фото: державна система DREAM

На реконструкцію приміщень приймального відділення Південноукраїнської багатопрофільної лікарні потрібно 32,9 мільйона гривень. Міська влада шукає донора, який профінансує ці роботи.

Відповідна інформація розміщена на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Загальний орієнтовний бюджет проєкту становить 32,9 мільйона гривень, із яких понад 26 мільйонів гривень мають піти на будівництво, решта — на проєктування, авторський і технічний нагляд та податки.

Наразі вже розроблено проєкт реконструкції приймального відділення — на нього з міського бюджету витратили 414 тисяч гривень.

Проєкт реконструкції приймального відділення Південноукраїнської багатопрофільної лікарні, фото: державна система DREAM

Проєктом передбачається реконструкція приміщень приймального відділення на першому поверсі з добудовою та переплануванням. Зокрема відділення має складатися з таких зон:

приймально-сортувальна зона;

зона деконтамінації;

зона ресусцитації (реанімації);

загально-медична зона;

адміністративно-господарська зона;

ізольована палата для осіб з агресивною поведінкою;

перед приймально-сортувальною зоною треба передбачити кімнату для санітарної обробки хворих.

Водночас також передбачається заміна внутрішніх мереж опалення і вентиляції, водопостачання та каналізації, електричних силових мереж, мереж електричного освітлення, слабкострумових мереж.

Нагадаємо, на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні планують витратити 614,8 мільйонів гривень. Замовником робіт виступає Департамент архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА.

Переможцем тендеру на реконструкцію лікарні за пів мільярда гривень обрали скандальну компанію «Антарес-Буд», яка заздалегідь знала про тендер та подала документи за 6 хвилин після його оголошення.