Миколаївський центр катастроф передасть поліції швидку для евакуації поранених правоохоронців на Херсонщині

Центр «Медицини катастроф» у Миколаєві передасть поліції «швидку» для евакуації поранених із Херсонщини. Фото: архів «МикВісті»

Миколаївський центр екстреної меддопомоги вже передав 57 старих швидких для потреб армії та поліції. Ще одну планують віддати для евакуації з Херсонщини.

Відповідне питання обговорили 16 квітня на засіданні профільної комісії облради, пишуть «МикВісті».

Автомобіль швидкої допомоги 2014 року випуску, який нині не використовується, планують передати з балансу КНП «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у власність держави з подальшим закріпленням за Нацполіцією.

Головний лікар центру екстреної меддопомоги Андрій Самойлов пояснив, що мова йде про авто 2014 року випуску з пробігом понад 321 тисячу кілометрів, яке вже майже рік не використовується через технічну зношеність. За його словами, обладнання в швидкій застаріле й не відповідає сучасним вимогам екстреної меддопомоги.

Реклама

— Ми вже передали 57 автівок військовим — це ті, що вичерпали свій ресурс у медицині. Щодо цього автомобіля, він технічно не може працювати на лінії швидкої допомоги, але стане в нагоді поліції для евакуаційних задач. Крім того, ми маємо ще 24 автівки, які готуємо до списання. За потреби можемо передати й інші, — сказав Андрій Самойлов.

У Центрі «Медицини катастроф» очікують, що до кінця року отримають нові автомобілі від Міністерства охорони здоров’я та міжнародних донорів.

— Минулого тижня ми передали ще один автомобіль. Також отримали два нових і до кінця року чекаємо ще не один — завдяки цим оновленням ми можемо передавати старі машини, які вже не можуть ефективно працювати в екстреній системі, — додав Андрій Самойлов.

Проти передачі виступив депутат Миколаївської обласної ради Андрій Закусілов від партії «Наш край». На його думку, такі автівки варто передавати безпосередньо військовим або медичним підрозділам, які працюють ближче до лінії фронту.

— Я спілкувався з колегами, які працюють неподалік. Ми допомагали їм комплектувати матеріали для виготовлення столів для первинних прийомів, а також обговорювали питання транспорту. Усі доступні автівки або волонтерські, або передані іншими, і потреба в них дуже нагальна, — зазначив він.

Андрій Самойлов у відповідь запевнив, що Центр відкритий до співпраці і готовий надати транспорт за будь-яким цільовим запитом.

— У нас є УАЗи, іномарки, готується багато машин на списання — передамо стільки, скільки потрібно. І, до речі, поліцейські планують використовувати цю «швидку» саме для евакуації, — додав він.

Заступник голови облради Денис Андрєєв пояснив, що це частина узгодженої роботи з урахуванням потреб як військових, так і поліції. Він також додав, що поліція отримає автомобіль, який вже не підходить для медичних завдань, але ще може використовуватись для транспортування поранених патрульних.

— Автомобіль буде використовуватись для евакуації поліцейських, які виконують завдання в Херсонській області. Це планова координація між структурами. Якщо техніка не може бути ефективною на фронті, її спрямовують туди, де вона буде корисною, — зазначив Денис Андрєєв.

Рішення було ухвалене одноголосно і найближчим часом буде винесене на погодження сесії Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, що у Миколаєві в чотирьох медичних закладах доступні безоплатні стоматологічні послуги для військовослужбовців та ветеранів.