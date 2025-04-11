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У чотирьох лікарнях Миколаєві військовим та ветеранам безоплатно лікують зуби

У лікарнях Миколаєві військовим та ветеранам безоплатно лікують зуби. Фото: Миколаївська міська радаУ лікарнях Миколаєві військовим та ветеранам безоплатно лікують зуби. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві  в чотирьох медичних закладах доступні безоплатні стоматологічні послуги для військовослужбовців та ветеранів.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України продовжив проєкт з надання стоматологічної допомоги для військових. Цього року вартість медичних послуг із зубопротезування збільшилася з 14 984 гривень до 34 966 гривень, а вартість планової стоматологічної допомоги одному пацієнту складає 24 952 гривень.

Безоплатне зуболікування та зубопротезування військовослужбовці можуть отримати в міських стоматологічних поліклініках №1, №2 та №3. В лікарні №5 надаються безоплатні послуги тільки із лікування.

  • Стоматологічна поліклініка №1 (вулиця Олега Бондаренка, 10/1), реєстратура — (0512) 55-96-15.
  • Стоматологічна поліклініка №2 (вулиця Ігоря Бедзая, 86), реєстратура — (0512) 46-43-62.
  • Стоматологічна поліклініка №3 (вулиця Вінграновського, 43А), реєстратура — 063 107-60-55; 096 746-60-92.
  • Міська лікарня №5 — стоматологічне поліклінінічне відділення №1 (вулиця Океанівська, 30а), телефон (0512) 64-03-11; стоматологічне поліклінінічне відділення №2 (проспект Центральний 69/1), телефон (0512) 47-91-03

Нагадаємо, Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни отримає 50 мільйонів гривень на реконструкцію.

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