У Ватикані помер Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск. Фото: Associated Press

У Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у своїй резиденції, розташованій у ватиканському будинку Санта-Марта, помер Папа Франциск.

Про це повідомили у Ватикані посиланням на кардинала Кевіна Фаррелла.

Папі Римському Франциску було 88 років. Він перебував у лікарні з 14 лютого у важкому стані, але напередодні навіть виступив перед вірянами з великодньою промовою.

«Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом повідомляю про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Його життя було цілковито присвячене служінню Господу та Його Церкві», — сказав кардинал.

Папа Римський Франциск. Фото: соцмережа X/Ватикан

Нагадаємо, що 23 березня Папа Римський Франциск уперше показався перед вірянами після перебування у лікарні Агостіно Джемеллі, де він провів кілька тижнів. Перед будівлею зібрався натовп людей із квітами та малюнками, які чекали на його появу.

Раніше повідомлялось, що стан Папи Франциска був «критичним» після того, як він переніс «тривалий респіраторний криз», схожий на астматичний. Йому знадобилися переливання крові.

Він проходив лікування двосторонньої пневмонії та вже стабілізувався після пережитого респіраторного кризу.