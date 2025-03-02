Стан Папи Римського стабілізувався після респіраторного кризу

Стан Папи Франциска покращується після респіраторного кризу, фото: Reuters, Ремо Касіллі

Стан Папи Римського Франциска, який проходить лікування двосторонньої пневмонії, стабілізувався після пережитого респіраторного кризу.

У Понтифіка більше не було епізодів бронхіальних спазмів, а функція його легень покращується, повідомляють Vatican News.

«Чергова ніч, яку Папа Франциск провів у лікарні, минула спокійно. Він продовжує самостійно харчуватися і регулярно проходить респіраторну фізіотерапію. Протягом дня не було жодного повторного епізоду бронхоспазму», — йдеться в повідомленні.

У Ватикані стверджують, що протягом вчорашнього дня Папа проходив неінвазійну механічну вентиляцію легень, яку чергували з тривалими періодами високопотокової кисневої терапії.

При цьому в нього не фіксували підвищення температури, не виявлено лейкоцитозу, а гемодинамічні показники завжди були стабільними.

Раніше повідомлялось, що стан Папи Франциска залишається «критичним» після того, як він переніс «тривалий респіраторний криз», схожий на астматичний. Йому знадобилися переливання крові.