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У Ватикані заявили, що Папа Франциск перебуває в критичному стані, йому зробили переливання крові

Папа Римський. Ілюстративне фото ReutersПапа Римський. Ілюстративне фото Reuters

Стан Папи Франциска залишається «критичним» після того, як він переніс «тривалий респіраторний криз», схожий на астматичний. Йому знадобилися переливання крові.

Про  це повідомила в пресслужбі Ватикану.

«Стан Святішого Отця залишається критичним. Тому, як пояснювалося вчора, Папа не є поза небезпекою. Сьогодні вранці Папа Франциск пережив астмоподібний респіраторний напад тривалої інтенсивності, який вимагав введення кисню у великій кількості. Сьогоднішні аналізи крові також виявили тромбоцитопенію, пов'язану з анемією, що вимагало переливання крові», — говориться у повідомленні. 

Зазначається, що сьогодні він залишається у свідомості та провів день у кріслі, хоча почувається більш дискомфортно, ніж учора. Наразі прогноз «залишається настороженим».

Раніше повідомлялось, що Папа Римський Франциск під час проповіді 25 січня 2025 року закликав християн усього світу запровадити єдину дату святкування Великодня.

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