Папа Римський закликав християн об’єднатися та встановити єдину дату святкування Великодня

Папа Римський Франциск, фото: Reuters

Папа Римський Франциск під час проповіді 25 січня 2025 року закликав християн усього світу запровадити єдину дату святкування Великодня.

Про це повідомляє Vatican News.

«Відкриймо заново спільне коріння віри. Збережімо єдність!», — наголосив глава католицької церкви.

Він також нагадав, що цього року виповнюється 1700 років з часу Нікейського собору — першого Вселенського собору, на якому було прийнято Нікейський символ віри, що проголошує єдність Бога-Сина з Отцем.

Папа Франциск підкреслив, що Нікейське вчення є «загальним визнанням віри, яке перевершує поділи, що роздирали тіло Христа протягом століть». Він додав, що така річниця — це чудова можливість для всіх християн, які визнають Нікейський символ віри та поклоняються одному Богу, зробити рішучий крок уперед і об’єднатися у визначенні спільної дати Великодня.

Крім того, понтифік звернув увагу на те, що у 2025 році свято Воскресіння Христового припадає на одну дату і за юліанським, і за григоріанським календарями, що є символічною подією.

Нагадаємо, що у 2023 році Володимир Зеленський підписав закон про зміни до трудового кодексу, яким перенесено дати деяких державних свят України. Мова йде про перенесення святкування Різдва Христового з 7 січня на 25 грудня, Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, а Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня.