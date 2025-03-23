Папа Франциск вперше з’явився перед вірянами після кількох тижнів хвороби

Папа Римський Франциск під час виступу перед вірянами 23 березня, фото: Getty Images

Папа Римський Франциск уперше показався перед вірянами після перебування у лікарні Агостіно Джемеллі, де він провів кілька тижнів. Перед будівлею зібрався натовп людей із квітами та малюнками, які чекали на його появу.

Про це пишуть La Stampa та Corriere della Sera.

Понтифік зʼявився на балконі п’ятого поверху, благословив присутніх і подякував їм за підтримку, піднявши великий палець угору. У своєму зверненні він також закликав до молитви за мир у світі, зокрема в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго.

Після виступу Папа залишив лікарню на білому Fiat 500 у супроводі Ватиканської жандармерії та італійської поліції. Уздовж дороги віряни проводжали його привітаннями.

Раніше повідомлялось, що стан Папи Франциска був «критичним» після того, як він переніс «тривалий респіраторний криз», схожий на астматичний. Йому знадобилися переливання крові.

Він проходив лікування двосторонньої пневмонії та вже стабілізувався після пережитого респіраторного кризу.

Слід зазначити, що на тлі цього кардинал Джанфранко Равазі припускав, що Франциск може зректися престолу, однак навіть попри госпіталізацію той затвердив новий трирічний процес реформ у католицькій церкві.

Крім цього єпископ Віктор Мануель Фернандес нещодавно зазначив, що внаслідок високопотокової кисневої терапії, понтифіку доведеться заново вчитися говорити.