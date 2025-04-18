У Миколаєві біля залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону

Біля Миколаївського залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві через місяць після заміни водопровідних труб зруйнувалася тротуарна плитка по проспекту Миру, навпроти залізничного вокзалу.

З відповідною скаргою до редакції «МикВісті» звернулась місцева жителька Вікторія.

Вона розповіла, що приблизно місяць тому після планової заміни труб на цьому місці поклали нову плитку. Однак після першого снігу покриття зруйнувалося.

«Близько місяця тому, після укладання труб, тут поклали плитку. Мешканці дуже довго чекали на ці роботи, обходячи місиво бруду далекими дорогами. Та щойно випав сніг — плитка «поїхала», усе зруйновано. А це ж невелика ділянка, яку треба було якісно зробити. Ось вам і результат», — розповіла Вікторія.

За її словами, у тих місцях, де під час ремонтних робіт труби прокладали не під тротуаром, а по газону, стару плитку не знімали, тож вона збереглася у доброму стані.

«До цього тут була плитка, яку поклали ще до війни, і вона досить добре трималася. Потім її підняли, проклали труби — і отак «відновили». А далі, в бік площі Перемоги, плитку не чіпали: труби клали по газону, тож там покриття залишилось і досі виглядає непогано», — зазначила жінка.

Кореспондентка «МикВісті» побувала на місці й переконалася, що плитка справді зруйнувалася. Частина покриття провалилася, а окремі плитки змістилися або тріснули.

Біля Миколаївського залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону. Фото: «МикВісті» Біля Миколаївського залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону. Фото: «МикВісті» Біля Миколаївського залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону. Фото: «МикВісті»

Як вдалось з‘ясувати редакції, кілька місяців тому там проводились роботи з заміни магістралей водогону на замовлення департаменту містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, очікувана вартість реконструкції водогону склала понад 260 мільйонів 609 тисяч гривень.

Підрядником виступає компанія «ГАЗВОДМОНТАЖ» з Миколаєва. У межах виконання робіт підрядники мали зняти старе покриття, провести необхідні підземні роботи та укласти нове тротуарне покриття.

Тендер на реконструкцію водогону . Скриншот з ProZorro

Редакція «МикВісті» звернулася до Департаменту містобудування Миколаївської обласної військової адміністрації та очікує на офіційний коментар щодо цієї ситуації. Зокрема, чи звертався департамент до підрядника з вимогою усунути виявлені недоліки й відновити покриття на проблемній ділянці.

Нагадаємо, у Миколаєві комунальникам довелося розібрати сквер, створений на грант від фундації колишнього мера Нью-Йорку Майкла Блумберґа, тому що його розмістили на комунікаціях водоканалу і через прорив на трубі довелося його тимчасово демонтувати.