Усі 100 висаджених рік тому молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» загинули

Саджанці сосен у миколаївському парку «Перемога», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Усі 100 саджанців молодих сосен, висаджених у миколаївському парку «Перемоги» у жовтні 2023 року, загинули.

Під час брифінгу 16 січня директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай спочатку повідомив, що у парку прижились не усі висаджені молоді сосни, пишуть «МикВісті».

— Фахівці підприємства при виборі та затвердженні посадкового матеріалу наголошували на якості, утриманні та правилах перевезення зелених насаджень. Але вже при висадці дерев з'ясувалося, що вони мають відкриту кореневу систему. Для хвойних дерев при пересадці дуже важлива саме закрита коренева система, тобто з коренем землі. Фахівці підприємства проводили комплексний догляд за даними саджанцями, але, на жаль, не усі сосни прижились, – сказав Дмитро Чучмай.

Згодом на уточнююче питання кореспондента «МикВісті», яка саме кількість саджанців молодих сосен зі 100 загинула, інженер-дендролог підприємства Олена Недільська відповіла, що усі.

— Їх нам передали з оголеною кореневою системою. Коли ми їх отримували, то наголошували на цьому. Але нам казали: садіть, в «Лісах України» висаджують, воно у них приживається. Всі ці сосни загинули. Тому що були з оголеною кореневою системою, і сосни були перерощі. Разом із соснами нам передали і сіянці маленьких сосен. В ті лунки, куди були посаджені великі сосни, ми підсадили маленькі. Ми за ними доглядали на рівні з дорослим саджанцем. Питання не в нашому догляді, питання не в грунті, питання не в воді – питання в якості посадкового матеріалу, – сказала Олена Недільська.



Саджанці сосен у миколаївському парку «Перемога», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Ці 100 саджанців молодих сосен на території парку висадили у жовтні 2023 року. Саджанці на звернення депутатів міської та обласної рад місту передало державне підприємство «Ліси України».

Ще у квітні 2024 року миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула. Містяни припустили, що проблема у підсоленості ґрунту на території, де висадили саджанці. Однак на підприємстві «Миколаївські парки» запевнили, що це не вплинуло на рослини. Фахівці підприємства пояснили, що проблема була у соснах, які висаджувались з голим корінням, а тому не прижилися.

Водночас відома на Миколаївщині екологиня Інна Тимченко раніше розповідала «МикВісті», що у міських умовах дуже важко виростити сосни.

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