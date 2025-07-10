Омбудсмана шокували умови, які КП «Бриз» створило для ВПО у Миколаєві

Омбудсмана шоковували умови, які КП «Бриз» створило для ВПО у Миколаєві. Фото: Офіс омбудсмана

У Миколаєві внутрішньо переміщені особи, які проживають на базі комунального підприємства «БРИЗ», стикаються з численними порушеннями безпеки та відсутністю елементарних умов для життя. Там зараз мешкає понад сотня людей, серед яких 54 дитини.

Результати моніторингового візиту опублікували в Офісі омбудсмана України.

Під час моніторингового візиту представникам Офісу Омбудсмана спочатку заважали потрапити всередину.

— Цей простір шокував співробітників Офісу Омбудсмана: умови тут аж ніяк не нагадують безпечний прихисток для тих, хто втратив домівку через війну. Перше порушення почалося з порога. Під час моніторингового візиту представникам Офісу Омбудсмана перешкоджали у доступі до закладу, попри наявність службових посвідчень та офіційного доручення. Заступник директора КП «БРИЗ», який згодом прибув на місце, не зміг надати жодної інформації про роботу МТП, — зазначають в Офісі омбудсмана.

Жителі скаржаться на низку проблем, які ставлять під загрозу їхнє життя та здоров’я:

відсутність укриття і плану евакуації на випадок повітряної тривоги;

оголена електропроводка у приміщеннях;

порушення пожежної безпеки: вогнегасники зберігаються у приватних кімнатах, деякі без сертифікатів;

неможливість пересування для людей з інвалідністю;

відсутність шторок у душових, що порушує право на приватність;

відсутність будь-яких списків чи обліку мешканців;

відсутність аптечок і мінімальної медичної допомоги;

заблоковані або захаращені пожежні виходи.

Омбудсман підкреслив, що такі умови є неприпустимими й порушують чинне законодавство щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

За результатами візиту складені акти реагування, які направлені до обласної адміністрації, міської ради, держслужб та ДСНС.

Раніше, моніторингова група Офісу омбудсмена перевірила Южноукраїнський міський суд Миколаївської області та виявила кілька порушень прав людини.

Читайте також інтервʼю «МикВісті»: «Що робить офіс Омбудсмана у Миколаєві — від дитбудинку до пандусів».