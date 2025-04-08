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Офіс омбудсмана виявив порушення прав людини в Южноукраїнському міському суді

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області. Фото: Офіс омбудсменаЮжноукраїнський міський суд Миколаївської області. Фото: Офіс омбудсмена

Моніторингова група Офісу омбудсмена перевірила Южноукраїнський міський суд Миколаївської області та виявила кілька порушень прав людини.

Про це повідомляє Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області.

Зазначається, що в суді перевіряли умови забезпечення прав обвинувачених (підсудних), засуджених, доступність громадян до суда, умови перебування людей у суді, а також доступність для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

В будівлі суду є чотири зали, два з яких використовуються для кримінальних справ (в них є бокс для обвинувачених з органічного скла). Працюють п’ять суддів. Зали оснащені для проведення судових процесів онлайн. Також є спеціальний вхід для осіб з інвалідністю, і кнопка виклику персоналу працює.

Однак, під час перевірки виявили наступні порушення:

  • Відсутній окремий маршрут для конвоювання обвинувачених від камер до залів суду;
  • Санітарно-гігієнічна кімната не відповідає нормам для людей з інвалідністю;
  • Через відсутність ліфта або підйомника людям з інвалідністю майже не можливо потрапити на другий поверх суду;
  • Немає кімнати для адвокатів, що ускладнює конфіденційні зустрічі обвинувачених з їхніми захисниками;
  • Вогнегасники в суді мають закінчений термін придатності (2024 рік);
  • Кількість камер для обвинувачених не відповідає необхідній нормі – для кожної зали суду потрібно три камери.
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області. Фото: Офіс омбудсменаЮжноукраїнський міський суд Миколаївської області. Фото: Офіс омбудсмена
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області. Фото: Офіс омбудсменаЮжноукраїнський міський суд Миколаївської області. Фото: Офіс омбудсмена
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області. Фото: Офіс омбудсменаЮжноукраїнський міський суд Миколаївської області. Фото: Офіс омбудсмена

Нагадаємо, Жовтневий районний суд Миколаївської області не відповідає стандартам прав людини. У будівлі відсутня кімнати для конфіденційного спілкування з адвокатами, а люди з інвалідністю не мають доступу на другий поверх. 

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