Один з судів Миколаївщини недоступний для людей з інвалідністю: відсутній ліфт, а санвузол не відповідають нормам

Жовтневий районний суд Миколаївської області не відповідає стандартам прав людини. У будівлі відсутня кімнати для конфіденційного спілкування з адвокатами, а люди з інвалідністю не мають доступу на другий поверх.

Такі порушення виявила перевірка обласного Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Приміщення Жовтневого районного суду. Фото: Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Приміщення Жовтневого районного суду. Фото: Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області

Зокрема, відсутній ізольований маршрут конвоювання обвинувачених і засуджених. Їх проводять загальними коридорами. А на вході не працює арочний металодетектор, що створює ризики для безпеки відвідувачів та працівників суду.

Крім того, туалет не відповідає нормам для осіб з інвалідністю, а також не має ліфта чи підйомника, адже приміщення суду знаходиться на другому поверсі.

Зазначається, що обвинувачені не мають можливості на конфіденційне спілкування з адвокатами, тому що у суді немає спеціально обладнаної кімнати.

Також, кількість камер для утримання підсудних не відповідає нормам — їх має бути три на кожну залу судових засідань для розгляду кримінальних справ.

За підсумками перевірки омбудсмени направлять офіційні звіти та рекомендації для компетентних органів, щоб усунути виявлені порушення.

Камери в приміщенні Жовтневого районного суду. Фото: Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Непрацюючий металодетектор на вході до Жовтневого районного суду. Фото: Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

Про те, що змінилось за три тижні після скандалу у Будинку дитини — читайте у матеріалі.