Хто очолить Офіс президента: Зеленський назвав можливих кандидатів

Зеленський оголосив перелік можливих кандидатів на посаду керівника Офісу президента. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірних кандидатів, які можуть найближчим часом очолити Офіс президента.

Про це президент заявив під час зустрічі з журналістами, пише «Суспільне».

— Я провів консультації. Я думаю, країна це бачила. Принаймні політичне середовище це точно бачило і за цим слідкує, — сказав Володимир Зеленський.

До ймовірних кандидатів Зеленський відніс:

міністр оборони Денис Шмигаль;

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця;

керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

— У мене є варіанти: міністри Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, тому що Верховна Рада повинна їх знімати, перед тим як я буду призначати. І тут не хочеться, що було, як в цій грі Дженга, коли ти одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс президента важливий, але є інші інституцій, — зазначив глава держави.

Глава держави наголосив, що рішення непросте, оскільки потрібно одночасно визначити, хто зможе замінити потенційних кандидатів на їхніх нинішніх посадах. Зокрема, у Мінцифрі він поки не бачить очевидної кандидатури на заміну Федорову, хоча вважає, що в команді є багато молодих і талановитих кадрів.

Ситуація з Міністерством оборони ще складніша, підкреслив Зеленський: саме там зосереджені бюджет, відповідальність та армія, а це — пріоритетні сфери. Він сумнівається, що Верховна Рада та уряд оперативно знайдуть альтернативу.

Реклама

Володимир Зеленський зауважив, що заступник глави МЗС Сергій Кислиця допомагає йому з міжнародними питаннями, але президент не знає, чи Сергій Кислиця «хоче займатись внутрішніми питаннями».

— Що стосується військових — це Буданов і Паліса. Паліса дуже хороший військовий, але зараз його пріоритет — війна. Буданов керує розвідкою, це важливий напрямок, — сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що у разі затримки з визначенням кандидата він готовий тимчасово працювати без очільника ОП, але всі названі претенденти залишаються у списку, адже є «командними людьми».

— І не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатури разом з Кабміном. Вони досі не можуть знайти, якщо чесно, в Мін’юст і Міненерго. Сподіваюсь, що найближчим часом закрию це положення. Але не скидаємо з рахунку ці кандидатури. Хороші, всі люди командні, — зазначив президент.

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомила, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам керівник Офісу президента, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

Пізніше, на тлі обшуків НАБУ і САП голова Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.