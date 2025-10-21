  • вівторок

Частину східного крила Білого дому знесли: Трамп будує велику бальну залу

Трамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Getty ImagesТрамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що на місці частини східного крила Білого дому розпочали роботи зі зведення великої бальної зали.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

За словами Дональда Трампа, східне крило повністю відокремлене від головної будівлі Білого дому, тож реконструкція не вплине на її роботу. Після завершення проєкту воно, за словами президента, «стане ще красивішим, ніж будь-коли».

«Протягом понад 150 років кожен президент мріяв про бальну залу в Білому домі, де можна було б проводити великі вечірки, державні візити тощо. Для мене велика честь бути першим президентом, який нарешті розпочав цей такий необхідний проєкт», — заявив Дональд Трамп.

Трамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Шон КастенТрамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Шон Кастен
Трамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Генри РозенбергТрамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Генри Розенберг

Президент уточнив, що роботи фінансуються приватними коштами «багатьох щедрих патріотів», серед яких — і його власні внески.

Раніше Дональд Трамп оцінював вартість добудови бальної зали у приблизно 250 мільйонів доларів, передає BBC. За його словами, будівельні роботи не вплинуть на функціонування основної резиденції.

Нагадаємо, що депутати Чернігівської міської ради ухвалили рішення про перейменування місцевого скверу «Казка» у мікрорайоні Шерстянка на честь президента США Дональда Трампа.

