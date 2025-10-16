У Чернігові сквер перейменували на честь Дональда Трампа: в Інституті нацпам’яті заявили про порушення закону

У Чернігові сквер перейменували на честь Дональда Трампа. Фото: колаж "МикВісті"

Депутати Чернігівської міської ради ухвалили рішення про перейменування місцевого скверу «Казка» у мікрорайоні Шерстянка на честь президента США Дональда Трампа.

Відповідне рішення підтримали депутати під час 46-ї позачергової сесії міськради 16 жовтня.

Ініціаторкою перейменування стала депутатка і голова фракції «Європейська солідарність» Марина Семененко. У пояснювальній записці до рішення зазначено, що перейменування має на меті «вшанування видатних політичних лідерів сучасності» та «привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова».

«Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру», — йдеться у документі.

Також Марина Семененко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що наступним кроком стане звернення до Дональда Трампа та його родини із запрошенням відвідати Чернігів.

Водночас представник Українського інституту національної пам’яті Сергій Бутко у коментарі «Суспільному» назвав це рішення «надзвичайно грубим порушенням закону». За його словами, відповідно до закону «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб…», назви на честь людей можуть надаватися лише після їх смерті.

— Наскільки мені відомо, депутати-ініціатори цього перейменування були поінформовані юристом, що це заборонено законом. Але, сталося, як сталося. На мій погляд — це дуже погано. Тому що у нас у громаді велика кількість претензії. Бо зараз є багато Героїв України (посмертно), які народилися вже у незалежній Україні й віддали своє життя. Вони відзначені найвищими нагородами, а на їх честь немає назв, — зазначив Сергій Бутко.

