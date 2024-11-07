$60 млрд: найбагатші люди світу заробили завдяки перемозі Трампа, — Bloomberg

Маск заробив 26,5 млрд доларів на перемозі Трампа. Фото: AFP/Getty Images

Статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Серед тих, чиї доходи значно зросли, опинилися Ілон Маск, власник Tesla та SpaceX, засновник Amazon Джефф Безос та засновник Oracle Ларрі Еллісон. А також, криптомільярдери Брайан Армстронг, засновник біржі Coinbase та Чанпенг Чжао, власник найбільшої криптобіржі Binance.

Зокрема, тільки Маск заробив 26,5 мільярда доларів.

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Як зазначає Bloomberg, такі прибутки були спричинені різким зростанням американських акцій. Інвестори сподіваються, що повернення Трампа до влади сприятиме зниженню податків і послабленню регуляцій.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270.