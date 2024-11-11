Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну, через перемогу Трампа, — The Times
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- Світлана Іванченко
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13:49, 11 листопада, 2024
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск найближчими днями планує провести переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головною темою стане питання можливої зміни позиції США щодо війни в Україні, через перемогу Дональда Трампа на виборах.
Про це повідомляє видання The Times.
Трамп неодноразово ставив під сумнів американську підтримку Україні та анонсував укладання мирної угоди «за 24 години». Видання зазначає, що Британія, Польща та Франція вважаються ключовими країнами, які можуть запобігти тому, щоб нова адміністрація США уклала угоду з Путіним за спиною України.
«Сформований політичний ландшафт — серйозний виклик для всіх, особливо у зв’язку з можливою угодою між президентом Росії та новим президентом США», — заявив Туск.
Він зустрінеться зі Стармером у Варшаві чи Лондоні вже цього тижня. А також прийме Макрона та Рютте в Польщі, намагаючись забезпечити західну підтримку України через європейський альянс, який включатиме країни Північної Європи і Балтії. Його ініціатива щодо формування союзу навколо України показує занепокоєння Європи.
«Ми будемо інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче послаблення або навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів», — сказав прем’єр-міністр Польщі.
Нагадаємо, що речник президента РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, спростував інформацію, опубліковану Washington Post, про те, що Путін та новообраний президент США провели телефонну розмову.
Нагадаємо, раніше Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним 7 листопада. Один зі співрозмовників видання зазначив, що Трамп порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про «значну військову присутність» США в Європі.
Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший, син новообраного президента США, опублікував у своєму Instagram відео, що висміює президента України Володимира Зеленського. У ролику йдеться про те, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів через 38 днів.
Вибори 47-го президента США
6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.
Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.
Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.
З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.
Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.
А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».
Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270.
Крім того, статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
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