Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну, через перемогу Трампа, — The Times

Дональд Туск занепокоєний майбутньою політикою Трампа щодо України. Фото: Анджей Іванчук / Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск найближчими днями планує провести переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головною темою стане питання можливої зміни позиції США щодо війни в Україні, через перемогу Дональда Трампа на виборах.

Про це повідомляє видання The Times.

Трамп неодноразово ставив під сумнів американську підтримку Україні та анонсував укладання мирної угоди «за 24 години». Видання зазначає, що Британія, Польща та Франція вважаються ключовими країнами, які можуть запобігти тому, щоб нова адміністрація США уклала угоду з Путіним за спиною України.

«Сформований політичний ландшафт — серйозний виклик для всіх, особливо у зв’язку з можливою угодою між президентом Росії та новим президентом США», — заявив Туск.

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Він зустрінеться зі Стармером у Варшаві чи Лондоні вже цього тижня. А також прийме Макрона та Рютте в Польщі, намагаючись забезпечити західну підтримку України через європейський альянс, який включатиме країни Північної Європи і Балтії. Його ініціатива щодо формування союзу навколо України показує занепокоєння Європи.

«Ми будемо інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче послаблення або навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів», — сказав прем’єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, що речник президента РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, спростував інформацію, опубліковану Washington Post, про те, що Путін та новообраний президент США провели телефонну розмову.