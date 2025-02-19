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«Це жорстокий спосіб боротьби»: Віцепрезидент США Венс застеріг Зеленського від критики Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, фото: Getty ImagesВіцепрезидент США Джей Ді Венс, фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського за публічні висловлювання на адресу Дональда Трампа.

Як заявив Венс, «публічне оббріхування» Трампа лише погіршить ситуацію, а спроби змінити його думку через ЗМІ не спрацюють.

«Кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жорстокий спосіб боротьби з цією адміністрацією», — наголосив він.

Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що той живе в «дезінформаційному просторі», створеному Росією.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними». 

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.

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