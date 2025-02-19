«Відносини перебувають у стані розчарування»: Волц вважає, що відносини між Трампом і Зеленським погіршуються

Майкл Волц, фото: Getty Images

Радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються.

За його словами, відносини «перебувають у стані розчарування і рухаються в неправильному напрямку».

«Це відносини, які зараз перебувають у стані розчарування і явно рухаються в неправильному напрямку… Але те, на чому зосереджений президент Трамп, — це завершення бойових дій, досягнення перемир’я та укладення ширшої угоди», — сказав Волц.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів». За його словами, Володимир Зеленський визнає, що половина грошей, яку надіслали США «зникли».

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс також розкритикував президента України Володимира Зеленського за публічні висловлювання на адресу Дональда Трампа.

Як заявив Венс, «публічне оббріхування» Трампа лише погіршить ситуацію, а спроби змінити його думку через ЗМІ не спрацюють. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що той живе в «дезінформаційному просторі», створеному Росією.