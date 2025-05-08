Ратифікацію угоди з США про надра підтримали майже всі миколаївські нардепи

Миколаївські нардепи. Фото: Слуга народу

За ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини проголосували майже всі народні депутати, обрані від Миколаївщини.

Результати поіменного голосування опубліковані на сайті Верховної Ради, пишуть «МикВісті».

Відповідне рішення щодо угоди про надра підтримали 338 народних обранців. Зокрема свій голос «за» віддали Максим Дирдін, Артем Чорноморов, Олександр Гайду, Ігор Копитін, Ігор Негулевський, Давид Арахамія та Олена Мошенець.

Єдиний, хто не проголосував за це рішення — нардеп Олександр Пасічний.

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UPD 17:00: Народний депутат Олександр Пасічний пояснив, що у нього не спрацювала кнопка під час голосування за ратифікацію надрової угоди. Про це він повідомив у своєму зверненні до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, яке є у розпорядженні «МикВісті».

Нардеп зазначив, що хотів проголосувати «за», однак кнопка в електронній системі підрахунку голосів не спрацювала. Він також попросив врахувати його голос «за» й надати відповідні доручення апарату ВРУ щодо перевірки його пульту голосування.

Зазначимо, що перед цим ратифікацію затвердили комітети ВРУ, а Кабмін подав необхідні документи, як пояснювальна записка, сам текст угоди та реєстрацію.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. За її словами, фонд може фінансувати проєкти з видобутку корисних копалин, але сам не буде займатися видобутком.

Нагадаємо, що 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

Після цього Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.