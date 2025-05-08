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Рада ратифікувала угоду про копалини зі США

Верховна Рада України. Ілюстративне фото: ReutersВерховна Рада України. Ілюстративне фото: Reuters

Верховна Рада України ратифікувала угоду з США щодо корисних копалин.

Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Як пише «Громадське», перед голосуванням міністерка економіки Юлія Свириденко запевнила, що угода укладена в інтересах України.

«Президент Володимир Зеленський поставив чітку вимогу: рівноправність сторін та повага до національних інтересів України», — зазначила вона.

Міністерка також підкреслила, що угода не містить пунктів про борг, а контроль над ресурсами залишається за Україною. Під час її виступу в залі пролунали вигуки «Ганьба» від окремих депутатів.

Результати голосування нардерів. Фото: Telegram/Ярослав ЖелезнякРезультати голосування нардерів. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. За її словами, фонд може фінансувати проєкти з видобутку корисних копалин, але сам не буде займатися видобутком.

Нагадаємо, що 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

Після цього Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.

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