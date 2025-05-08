Хто видобуватиме та хто даватиме гроші на це: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

Робота інвестиційного фонду за угодою зі США. Фото: УНН

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. За її словами, фонд може фінансувати проєкти з видобутку корисних копалин, але сам не буде займатися видобутком.

На пресконференції вона наголосила, що для запуску фонду потрібно доопрацювати деякі технічні документи, які вже не потребують урядових підписів чи ратифікації у Верховній Раді, передає УНН.

Юлія Свириденко зазначила, що для компаній, які займаються видобутком, нічого не зміниться — ліцензії як отримувалися за чинними правилами, так і будуть видаватися надалі. Якщо компанія має ліцензію та планує розробку родовища, але їй бракує коштів, вона може звернутися до фонду по фінансування. Для цього потрібно надати інформацію про умови залучення ресурсів та опис проєкту, після чого фонд ухвалює рішення щодо підтримки.

Фонд не бере участі у видобутку, приватизації чи угодах про розподіл продукції. Він лише надає фінансування. Якщо фонд відмовляє у фінансуванні, компанія може шукати кошти у інших інвесторів, але умови не можуть бути суттєво вигіднішими, ніж ті, що пропонували фонду.

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Свириденко також наголосила, що американські інвестори отримуватимуть першочергову інформацію про перспективні родовища. Вона пояснила, що якщо компанія має ліцензію і достатньо ресурсів, то може самостійно займатися видобутком без залучення фонду.

Заступник міністра економіки Тарас Качка додав, що нові родовища відкриватимуться через конкурс або аукціон. Після перемоги компанія може звернутися до фонду за фінансуванням.

Нагадаємо, що 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

Після цього Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.