В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Об этом министр здравоохранения Илья Емец рассказал в интервью телеканалу 112, передает пресс-служба МОЗ.

— Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране, — сказал Илья Емец.

По словам главы ведомства, в настоящее время команда Министерства здравоохранения и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда заместитель министра Виктор Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул Илья Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.

— Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага — смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, будут работать в медицинской реформе западного образца... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае, — подчеркнул Илья Емец.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

В МОЗ заявили, что бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи.

В свою очередь компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.