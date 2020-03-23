Бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи.

Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передаёт Левый берег.

— Экстренная помощь не должна и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирования. Экстренная медицинская помощь служит для других целей. Пожалуйста, не злоупотребляйте звонками в скорую помощь, обращайтесь за экстренной помощью только в случаях необходимости, - призвал Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что рассматривается вопрос создания мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи. Они первыми будут встречаться с больными сначала в телефонном режиме, а потом принимать решение о вызове на дом, чтобы определить, проводить ли тесты на грипп, на коронавирус и другие инфекции.

— В Минздраве работает рабочая группа, которая пересматривает стандарт предоставления медицинской помощи. Будем пересматривать алгоритм тестирования, подходы к лечению, предоставлению помощи, санитарной сортировки, будут прописаны критерии, кто когда и как должен быть госпитализирован или переведен в отделения интенсивной терапии, - сообщил Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что в Украине увеличивается количество мест для проведения тестов.

Напомним, что компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.