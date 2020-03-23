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Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс-Украина»
«В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется», — сказал Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тысяч заразившихся ушло всего четыре дня.
Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца дня.
Военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.
Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.
В МОЗ заявили, что бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи.
В свою очередь компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс-Украина»
«В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется», — сказал Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тысяч заразившихся ушло всего четыре дня.
Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца дня.
Военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.
Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.
В МОЗ заявили, что бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи.
В свою очередь компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.