Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс-Украина»

«В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется», — сказал Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тысяч заразившихся ушло всего четыре дня.

Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца дня.

Военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

В МОЗ заявили, что бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи.

В свою очередь компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.