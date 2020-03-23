Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

«Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19», — сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой в ночь на понедельник.

Отмечается, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будет передан в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны будут взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

«Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов», — отмечается в сообщении.

Напомним, Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что в Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта.