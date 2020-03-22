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В Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта.
Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что это официальные результаты исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров.
Случаи выявлены:
Днепропетровская область — 2;
Донецкая область — 1;
Житомирская область — 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
Киев — 29, из них 20 в течение суток;
Киевская область — 5, течение 1 суток;
Львовская область — 2, один из них в течение этой эпохи;
Тернопольская область — 1;
Черновицкая область — 25 (1 летальный);
Черкасская — 1 подтвержден в течение последних суток
Всего зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.
В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Напомним, что Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.
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В Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта.
Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что это официальные результаты исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров.
Случаи выявлены:
Днепропетровская область — 2;
Донецкая область — 1;
Житомирская область — 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
Киев — 29, из них 20 в течение суток;
Киевская область — 5, течение 1 суток;
Львовская область — 2, один из них в течение этой эпохи;
Тернопольская область — 1;
Черновицкая область — 25 (1 летальный);
Черкасская — 1 подтвержден в течение последних суток
Всего зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.
В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Напомним, что Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.