Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Украинская правда.

— Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы, - заявил Илья Емец.