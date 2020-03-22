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Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы, - заявил Илья Емец.
По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.
Ранее сообщалось, что в Украине официально подтверждены 63 случая заражения коронавирусом Covid-19.
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Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы, - заявил Илья Емец.
По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.
Ранее сообщалось, что в Украине официально подтверждены 63 случая заражения коронавирусом Covid-19.