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В Украине официально подтверждены 63 случая заражения коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передаёт Громадське.
— По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая, — рассказал Игорь Кузин.
Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
Ранее сообщает, что в Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.
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В Украине официально подтверждены 63 случая заражения коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передаёт Громадське.
— По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая, — рассказал Игорь Кузин.
Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
Ранее сообщает, что в Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.