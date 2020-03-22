В Украине официально подтверждены 63 случая заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передаёт Громадське.

— По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая, — рассказал Игорь Кузин.

Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

Ранее сообщает, что в Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.