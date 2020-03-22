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В Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам главы правительства, сегодня состоялось селекторное совещание при участии президента, представителей Кабмина, председателей областных государственных администраций и мэров относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине. В ходе совещания было договорено о создании стабилизационного фонда для преодоления последствий COVID-19.
— Для преодоления последствий будет создан стабилизационный фонд. К следующему селекторному совещанию, которое состоится в ближайшее время, главы областей должны сформировать списки своих потребностей. Также начинаем мониторинг, чтобы делать пропорциональное заказ, прогноз и распределение товаров медицинского назначения по областям, - написал Денис Шмыгаль.
Напомним, что глава Госпотребслужбы на Николаевщине Лариса Бурденко раскритиковала предприятия области, которые не запаслись средствами дезинфекции заранее, что вызвало панику среди населения и дефицит средств из-за ситуации с коронавирусом.
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В Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам главы правительства, сегодня состоялось селекторное совещание при участии президента, представителей Кабмина, председателей областных государственных администраций и мэров относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине. В ходе совещания было договорено о создании стабилизационного фонда для преодоления последствий COVID-19.
— Для преодоления последствий будет создан стабилизационный фонд. К следующему селекторному совещанию, которое состоится в ближайшее время, главы областей должны сформировать списки своих потребностей. Также начинаем мониторинг, чтобы делать пропорциональное заказ, прогноз и распределение товаров медицинского назначения по областям, - написал Денис Шмыгаль.
Напомним, что глава Госпотребслужбы на Николаевщине Лариса Бурденко раскритиковала предприятия области, которые не запаслись средствами дезинфекции заранее, что вызвало панику среди населения и дефицит средств из-за ситуации с коронавирусом.