В Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам главы правительства, сегодня состоялось селекторное совещание при участии президента, представителей Кабмина, председателей областных государственных администраций и мэров относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине. В ходе совещания было договорено о создании стабилизационного фонда для преодоления последствий COVID-19.

— Для преодоления последствий будет создан стабилизационный фонд. К следующему селекторному совещанию, которое состоится в ближайшее время, главы областей должны сформировать списки своих потребностей. Также начинаем мониторинг, чтобы делать пропорциональное заказ, прогноз и распределение товаров медицинского назначения по областям, - написал Денис Шмыгаль.

Напомним, что глава Госпотребслужбы на Николаевщине Лариса Бурденко раскритиковала предприятия области, которые не запаслись средствами дезинфекции заранее, что вызвало панику среди населения и дефицит средств из-за ситуации с коронавирусом.