Глава Госпотребслужбы на Николаевщине Лариса Бурденко раскритиковала предприятия области, которые не запаслись средствами дезинфекции заранее, что вызвало панику среди населения и дефицит средств из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом она рассказала вчера, 21 марта, во время пресс-конференции в Николаевской ОГА.

Начальница управления отметила, что у учреждений должен был быть запас дезинфицирующих средств, но так как его не было, это привело к панике населения и дефицита продукции.

— Уже давно было у нас, все знают учреждения, что для того, чтобы ничего не случилось, у меня должен быть создан трёхмесячный запас дезинфицирующих средств. Если бы все мы, наши предприятия, создали (запасы - прим.), то у нас не было бы паники, когда в один день нам нужно всем и всё, - заявила Лариса Бурденк.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.