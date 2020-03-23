Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Первые 250 тысяч экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тысяч отправят в критически важные подразделения и организации — прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальное будет передано в больнице, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявит у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

«ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале. Первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу понедельника будет доставлена в лаборатории всех областей Украины, согласно анализу их насущных проблем. Этими тестами украинские лаборатории обеспечены более чем на 10 дней», — говорится в сообщении.

Также Ил-76 привез в Украину первые 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

Кроме того, в Китае были закуплены и доставлены в Украину аппараты искусственной вентиляции легких. Они будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.

Также в первой партии медгруза прибыло 500 тысяч трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.

На этой неделе ожидаются очередные поставки тест-систем и других медицинских средств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов.

Напомним, военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

В МОЗ заявили, что бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи.

В свою очередь компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.